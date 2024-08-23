Star Wars Outlaws уже стримят за неделю до релиза

Релиз Star Wars Outlaws намечен на 30 августа, но кому-то в руки уже попалась ранняя копия игры — и геймплей боевика без проблем стримят на платформе Kick.

© Скриншот

Официально ранний доступ к новой игре во вселенной «Звёздных войн» могут получить обладатели «золотого издания», но даже в этом случае речь идёт только про 27 августа.

Судя по всему, стример каким-то способом сумел получить физическую копию Outlaws и показал своим зрителям первые часы приключения наёмницы Кей Весс. Острой реакции со стороны Ubisoft пока не последовало — но это может быть связано с самой платформой Kick, где подобные проблемы решают медленнее, чем на Twitch и YouTube.

К примеру, аккаунт стримера до сих пор не забанили, а кадры геймплея первых часов боевика уже попали в социальные сети, где ими делятся пользователи.

Эмбарго на ревью Star Wars Outlaws спадает 26 августа в 15:00 МСК. При этом ранее Ubisoft огласила точное время старта предзагрузки и релиза новинки на PC, PS5 и Xbox Series. Кроме того, игра получила релизный трейлер.

В прошлом стали известны и детали сезонного пропуска для Outlaws куда войдёт несколько сюжетных миссий и другие бонусы. Правда, игроки раскритиковали сезонный пропуск — многим не понравилось его наполнение, другие же не одобряют появление платного контента в одиночных играх.