Во что поиграть на Android и iOS, новинки августа

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Милая математическая головоломка, где игрок может прокачать свои познания в арифметике, считая овечек… Отправляющихся на верную смерть. Такой черный юмор понравится не всем, но Divide by Sheep 2 делает его мягче благодаря яркому визуальному стилю. Игрока ждут 150 различных паззлов, где овечек можно отправить на тот свет самыми причудливыми способами, в том числе жертвоприношением Кракену.

Многопользовательский гибрид roguelike-боевика и extraction shooter, где группы из трех приключенцев отправляются в подземелье в поисках сокровищ. Но не каждый сможет выбраться из катакомб живым: отбиваться нужно не только от монстров, но и от других игроков. Torerowa предлагает симпатичную графику, знакомые механики и быстрые 10-минутные матчи.

Demon Squad: Idle RPG — анимешная ролевая игра, которая предлагает собрать идеальный отряд демонов для покорения подземелий. Любителей жанра порадует довольно хорошая графика и множество переплетенных между собой механик.

Двухмерный ретро-платформер, вдохновленный сайдскроллерами старой школы. 24 уровня, пять различных зон, бестиарий сложных боссов и простой, но по-хорошему сложный геймплей для тех, кто хочет предаться ностальгии по Ghosts & Goblins.

Головоломка в жанре три-в-ряд, совмещающая элементы паззла и RPG. В Levels II игроку нужно совмещать фигуры и цифры, чтобы добывать сокровища, находить новое снаряжение и побеждать монстров. Каждый ход определяет, какой тайл появится на поле следующим — а значит, важно думать на несколько шагов вперед.