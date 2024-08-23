Выживач Lost Skies получил геймплейный трейлер с полетами в небесах

Выживач Lost Skies получил геймплейный трейлер с полётами в небесах
Разработчики Lost Skies представили геймплейный трейлер и свежие скриншоты своего кооперативного выживача в открытом мире.
Новинка поддерживает кооператив до шестерых человек, но при желании игрок способен проходить приключение самостоятельно. События игры разворачиваются на небесных островах, которые можно исследовать не только на «своих двоих», но и благодаря механике полётов. А ещё в наборе у пользователей есть «крюк-кошка».
Пользователи смогут строить свои небесные корабли с помощью древних технологий, сражаться с огромными врагами и бороться со штормами. Те самые корабли по сути станут передвижной «базой» пользователя.
В процессе изучения мира игроки столкнутся с различными древними постройками, которые скрывают опасные секреты и полезные ресурсы. Кстати, персонажи могут забираться на эти строения прямиком по стенам.
Разработчики отметили, что в Lost Skies не нужно постоянно думать о выживании, эти элементы не перекрывают основной геймплей, связанный с исследованием мира. Кстати, пользователи смогут создавать и собственные острова в воздухе с помощью местного редактора.
Lost Skies создают для PC (Steam), но точной даты релиза у игры пока что нет.