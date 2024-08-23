Выживач Lost Skies получил геймплейный трейлер с полетами в небесах

Разработчики Lost Skies представили геймплейный трейлер и свежие скриншоты своего кооперативного выживача в открытом мире.

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Новинка поддерживает кооператив до шестерых человек, но при желании игрок способен проходить приключение самостоятельно. События игры разворачиваются на небесных островах, которые можно исследовать не только на «своих двоих», но и благодаря механике полётов. А ещё в наборе у пользователей есть «крюк-кошка».

Пользователи смогут строить свои небесные корабли с помощью древних технологий, сражаться с огромными врагами и бороться со штормами. Те самые корабли по сути станут передвижной «базой» пользователя.

В процессе изучения мира игроки столкнутся с различными древними постройками, которые скрывают опасные секреты и полезные ресурсы. Кстати, персонажи могут забираться на эти строения прямиком по стенам.

Разработчики отметили, что в Lost Skies не нужно постоянно думать о выживании, эти элементы не перекрывают основной геймплей, связанный с исследованием мира. Кстати, пользователи смогут создавать и собственные острова в воздухе с помощью местного редактора.

Lost Skies создают для PC (Steam), но точной даты релиза у игры пока что нет.