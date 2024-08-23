Первая попытка запретить Last Train Home в России закончилась отклонением иска

Поданный прокуратурой иск о запрете выживательной стратегии Last Train Home на территории России оставили без рассмотрения.

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Информацией поделилась руководитель объединённой пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. Сообщается, что «суду не были представлены доказательства в подтверждение изложенного в экспертизе» — отсутствовали скриншоты игры.

«Суд не может признать запрещенным то, чего не видит и, соответственно, не имеет возможности всесторонне оценить», — пояснила Дарья Лебедева.

Напомним, что прокуратора обвинила Last Train Home в «воздействии на общественное мнение, направленное на подрыв в РФ исторических основ и патриотических традиций», а также на «размывание духовно-нравственных ценностей».

Теперь у истцов есть 15 дней на обжалование решения Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга.

Last Train Home разработана студией Ashborne Games и издана THQ Nordic в октябре 2023 года. Игра официально продаётся в России и имеет поддержку русского языка.