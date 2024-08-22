Аддон для Starfield сравнили с дополнениями к Fallout и The Elder Scrolls

На официальном сайте Xbox поделились деталями и впечатлениями о дополнении Shattered Space для Starfield. Оно выйдет 30 сентября на PC и Xbox Series, привнеся в игру новые сюжетные задания. Почти все из них происходят в рамках одной планеты, сочетая в себе мистическую историю и элементы хоррора.

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В том числе игрокам будут даны ответы на вопросы о фракции Дом Ва’руун (House Va’ruun). Одной из ключевых задач в Shattered Space станет решение некой ужасающей проблемы, связанной с этой фракцией. И если основная история Starfield была посвящена поиску знаний, то дополнение задаст новый вопрос: что произойдёт, если в поисках истины зайти слишком далеко?

В самом начале Shattered Space игроки окажутся на пороге катастрофы, которая начинает набирать обороты. Члены Дома Ва’Руун провели трагический эксперимент с технологией гравитационного привода (grav drive technology) — это опустошило столицу фракции и ряд других районов, а её лидер исчез. В том числе это вызвало делёжку власти, поэтому игрокам предстоит принять участие как в политической, так и насильственной борьбе.

В момент релиза Starfield многие жаловались на процедурную генерацию мира. В дополнении основные районы планеты созданы вручную. Самодостаточная история Shattered Space имеет тон и механики, отличные от основной кампании. Это должно сделать опыт прохождения похожим на приключения в дополнениях к The Elder Scrolls и Fallout.

Разработчикам Shattered Space было важным показать мир, отличный от любой другой игры. Это заключается в подходе к ландшафту и архитектуре новых локаций, а также в передвижении. Например, приключения заставят игроков преодолевать препятствия в условиях невесомости. Это делает путешествия увлекательными даже для тех, кто полностью исследовал мир из основной кампании Starfield.

А ещё в Shattered Space появится новое снаряжение, которое должно помочь сражаться с монстрами. Например, вихревая граната (Vortex Grenade) имеет разрушительную силу. В целом же дополнение называют «ещё одной нитью», которая «вплетена в богатый гобелен» вселенной Starfield.