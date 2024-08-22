Авторы «Лиха одноглазого» показали на gamescom трейлер с головой на ножках

Пермская студия Morteshka приготовила свежий трейлер будущего приключенческого хоррора «Лихо одноглазое». Его премьера состоялась в ходе презентации Future Games Show 2024, прошедшей в рамках выставки gamescom.

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Трейлер демонстрирует нам, что наш кузнец в своём походе к Лиху будет не одинок. По крайней мере иногда компанию ему будет составлять местный аналог Мимира: голова, бегающая на паучьих ножках. И, хотя главной опасностью будет само Лихо, на пути нас ждёт немало ужасов и испытаний.

Дата релиза One-Eyed Likho пока не объявлена, разработчики говорят, что он состоится не раньше весны 2025 года. Но в Steam уже можно познакомиться с демоверсией игры. Её прохождение займёт 20-30 минут, и в ней содержится русская озвучка.