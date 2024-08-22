Новая презентация Dune: Awakening показала перестрелки и строительство

В рамках выставки gamescom 2024 была показана новая геймплейная презентация бета-версии Dune: Awakening. Она длится почти 27 минут и затрагивает самые разные элементы многопользовательской игры: от редактора персонажа до исследований и сражений. А раскрыл детали креативный директор Джоэл Билос.

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Старт игры происходит на космическом корабле. Основы создания и развития персонажа аналогичны другим популярным ММО. У игроков получится настроить внешность своего персонажа, предварительно выбрав один из нескольких заготовленных обликов — они вдохновлены фильмами Дени Вильнёва.

После этого игроков выпустят в открытый мир. Приключения начнутся с узкой пещеры — это сделано для того, чтобы дать новичкам прочувствовать управление и настроить игры. Там же удастся найти и первые полезные предметы. За пределами пещеры начинается пустыня, в которой поджидают гигантские песчаные черви и другие опасности.

Среди них — аванпосты NPC. Боевая система включает в себя использование огнестрельного оружия, броски гранат, уникальные способности и не только. Пока разработчики не реализовали все запланированные функции, ведь демонстрация происходит в бета-версии.

Одна из самых необычных механик — строительство собственной базы. Оно напоминает Fortnite и позволяет строить здания из разных материалов с видом от третьего лица. Там же будут и интерактивные объекты, один из которых, например, поможет присвоить часть земли себе. А ещё получится создавать полезные механизмы, чтобы в дальнейшем улучшать своё снаряжение.

Релиз Dune: Awakening состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Действие игры развернётся в альтернативном мире, в котором нет Пола Атрейдеса.