Космический хоррор Retrieval получил трейлер с трассировкой лучей

Создатели хоррора Retrieval из 333 Studios поделились свежим трейлером игры в рамках gamescom 2024. В нём так и не назвали дату релиза, зато можно увидеть жуткую кинематографическую сцену с крушением космического корабля. Главную опасность для игроков будут представлять чудовища, которые, скорее всего, являются ожившими мертвецами.

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Примечательно, что кадры Retrieval из трейлера сняты на движке игры. В ней используется технология NvidiaRTXDI, позволяющая создавать реалистичное и динамичное освещение от разных источников. А технология Dolby Atmos обеспечила полностью трёхмерный звук, поэтому лучше всего смотреть ролик в наушниках.

Сам сюжет Retrieval исследует темы дружбы, любви и верности, что довольно нетипично для космических хорроров. Хана Лоше возглавляет исследовательскую группу на планете Рихалиан, но сталкивается с ужасными секретами. Теперь героине предстоит преодолеть множество испытаний и сражаться с монстрами.

Retrieval разрабатывается для PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Анонс хоррора состоялся ещё на gamescom 2023, но с тех пор подробностей о нём практически не было.

Страница Retrieval уже доступна в Steam. Ожидается русский текстовый перевод.