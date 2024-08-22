Свежий геймплейный трейлер GreedFall 2 посвятили особенностям приключения

В рамках Future Games Show 2024 авторы GreedFall II: The Dying World представили свежий геймплейный трейлер своего ролевого приключения.

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Создатели напомнили, что действие новинки разворачивается за три года до оригинальной Greedfall. Путешествие пользователя начнётся с ритуала, который должен превратить его в защитника собственного народа — однако церемонию прерывают враги со Старого континента (Гакан), которые похищают протагониста.

Героя на корабле переправляют на континент, где люди разрывают свои связи с природой, а между народами царит напряжение и другие проблемы. Персонажу нужно найти способ вернуться домой и разобраться с человеком, который похищает его в начале игры.

Пользователям предстоит исследовать разнообразный ландшафт Гакана, где есть как пещеры с лесами, так и большие города. Со временем герой всё больше начинает погружаться в «разборки» местных фракций, поэтому постепенно игрокам придётся занять какую-то сторону в разных конфликтах.

Во время путешествия протагонист встретит разных харизматичных компаньонов, которых можно будет взять к себе в группу и раскрыть детали их судьбы. С ними можно стать друзьями или даже завести роман.

Проходить игру разрешат разными способами — с упором на дипломатию, торговлю, стелс и так далее. В поисках подсказок на локациях помогут компаньоны и специальное «чутьё», а ещё герой может создавать разные инструменты.

При желании всегда можно вступить в бой — авторы как раз создали новую боевую систему в сиквеле, где есть тактическая пауза и возможность контролировать каждого героя группы. На выбор у игрока будут разные стили сражений — грубая сила, использование ядов, дальнобойное оружие и так далее. Прокачивать боевые стили можно и у компаньонов.

Релиз GreedFall 2 состоится в раннем доступе Steam уже 24 сентября. На этот момент будет доступно порядка 30% от общего контента — на его прохождение уйдёт 10-15 часов времени.

Полноценный выход игры запланирован на 2025 год для PC, PS5 и Xbox Series.