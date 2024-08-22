Журналисты поиграли в Avowed и впечатлились ролевой свободой

IGN и Xbox Wire опубликовали свои превью Avowed на основе впечатлений от небольшого демо.

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Оба издания подтвердили, что игра предлагает привлекательную ролевую свободу прохождения — как в нарративном плане, так и в сражениях. В Avowed также предусмотрены очки, которые можно тратить на разблокировку разных вариантов реплик в диалогах и баффов для навыков в бою.

Журналист IGN отдельно отметил красоту и дизайн игрового мира, где часто можно найти альтернативные пути или скрытые области с наградой.

Что касается сражений, то они ощущались глубокими и интуитивно понятными, но при этом довольно сложными. Avowed предлагает много вариантов для тактики и разных стилей боя. Кстати, класс мага описывался как самый сложный из трёх доступных классов.

В Xbox Wire остались очень довольны диалоговыми опциями. Журналисты опробовали благородный и более дерзкий подход к ролевому отыгрышу и заметили множество вариантов взаимодействия. Кроме того, в Avowed встречается много юмора.

По итогам можно сказать, что грядущая новинка ощущается настоящей «ролевой игрой Obsidian» и напоминает прошлые игры студии — Fallout: New Vegas и The Outer Worlds.

Напомним, что Avowed перенесли на 18 февраля 2025 года. А геймдиректор игры раскрыла больше любопытных подробностей вроде количества финальных слайдов и ограниченной преступности.