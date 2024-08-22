Видео: парализованный человек с чипом Илона Маска смог поиграть в CS2

Второй парализованный пациент с имплантом Neuralink научился стрелять в Counter Strike 2. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Мужчина по имени Алекс потерял контроль над конечностями после травмы спинного мозга. Ему вживили чип менее месяца назад и уже на второй день он смог пользоваться имплантом для удаленного управления мышью на своем ноутбуке. Раньше ему приходилось использовать для этого управляемый ртом контроллер, однако такой джойстик позволял выбрать только одно действие за раз — либо перемещение по карте, либо прицеливание. Теперь же он может целиться силой мысли и одновременно двигаться.

«Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам и мне не нужно двигать стик влево и вправо», — отметил Алекс.

В Neuralink подчеркнули, у Алекса ушло менее 5 минут, чтобы научиться пользоваться курсором с помощью силы мысли. В течение нескольких часов он смог превзойти максимальную скорость и точность выполнения задач в тесте компании Webgrid. Пациент также использовал имплант для разработки 3D-проектов. Он создал специальное крепление для зарядного устройства чипа Neuralink, которое после напечатали на 3D-принтере.