Видео: парализованный человек с чипом Илона Маска смог поиграть в CS2

Neuralink Илона Маска объявила о значительных достижениях второго пациента, Алекса, которому в прошлом месяце вживили мозговой чип. Согласно отчету на сайте компании, Алекс смог управлять курсором мыши с помощью силы мысли и сыграть в шутер Counter-Strike 2.

Отмечается, что пациент смог управлять мышью силой мысли всего через пять минут после подключения чипа. Кроме того, он быстро освоил программное обеспечение CAD Fusion 360, разработав специальное крепление для зарядной станции Neuralink, которое затем было распечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему.

Кроме того, компания показала на видео запись игры Counter-Strike 2 Алексом с помощью Neuralink, где пациент перемещался по карте, прыгал, целился и стрелял во врагов.

«Я могу [думать о том, куда смотреть], и он попадает туда, куда я хочу», — заявил пациент.

Сооснователь Neuralink Илон Маск выразил оптимизм по поводу будущего компании, прогнозируя широкое распространение технологии вживления мозговых чипов. По его мнению, через десять лет на Земле будут миллионы людей с подобными имплантами.