Продажи Sea of Thieves на PS5 превысили 1 млн копий

Источники издания Windows Central сообщили, что пиратский приключенческий экшен Sea of Thieves на PS5 чувствует себя отлично. Его тираж якобы превысил 1 млн копий. Официально ни Rare, ни Microsoft это не подтверждали.

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По словам журналиста Джеза Кордена, с того момента, как он получил информацию, тираж наверняка стал ещё больше. Более точные данные журналист привести не может.

Sea of Thieves вышла на PS5 ещё 30 апреля 2024 года. Игра стала одним из первых эксклюзивов Xbox, посетивших PlayStation. Пиратский экшен стал одним их крупнейших хитов Microsoft. В апреле 2024-го говорилось, что игра привлекла более 40 млн человек на Xbox One, Xbox Series и ПК.

Авторы, само собой, до сих пор продолжают поддерживать экшен контентными обновлениями.