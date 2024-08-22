Открылся предзаказ на белый Xbox Series X без дисковода

Предзаказ на новую модель Xbox Series X без дисковода, выполненную в белом цвете, уже доступен.

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Эта версия консоли, называемая «All-digital Xbox Series X», является первой моделью Series X, которая не поддерживает физические носители.

Консоль поставляется с 1 ТБ встроенной памяти и будет стоить $450, что всего на $50 дешевле стандартной версии с дисководом. Отправка покупателям в США начнется 15 октября 2024 года.

Помимо белой версии без дисковода, Microsoft также выпустит специальную версию Xbox Series X с 2 ТБ памяти, выполненную в стиле «Galaxy Black» с космическим дизайном. Эта модель, в отличие от «All-digital», оснащена стандартным дисководом и будет стоить $600.

Для тех, кто предпочитает менее дорогостоящие модели, Xbox Series S также будет доступен в новом белом цвете с 1 ТБ памяти, аналогично черной версии, которая вышла в 2023 году.