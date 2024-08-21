Разработчики китайского хита оставили в игре извинение на русском языке

Вышедший 20 августа китайский экшен Black Myth: Wukong получил текстовый перевод на русский язык, однако в некоторых местах локализация отсутствует. Разработчики игры извинились за эту ситуацию, сообщает «Чемпионат».

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Согласно опубликованному «Чемпионатом» скриншоту, в некоторых местах игроки могут столкнуться с описаниями, представленными на английском языке. Представители студии Game Science извинились за это перед русскоязычной аудиторией прямо в игре. Соответствующее сообщение появляется прямо под непереведенным фрагментом текста.

«Примите наши извинения, уважаемые игроки. Перевод этой истории осуществляется с величайшей тщательностью! Пожалуйста, проявите терпение еще немного», — написано на русском под текстом на английском языке.

Неизвестно, когда авторы закончат полный перевод игры Black Myth: Wukong на русский язык. Возможно, это произойдет вместе с выходом одного из последующих обновлений.

Black Myth: Wukong — это экшен-игра, основанная на китайском романе «Путешествие на Запад», разработанная китайской студией Game Science.