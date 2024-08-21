Шутер ARC Raiders авторов The Finals получил трейлер с окном релиза

В рамках выставки gamescom 2024 разработчики из Embark Studios, известные по шутеру The Finals, показали свежий трейлер ARC Raiders. В нём назвали окно релиза — 2025 год на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Сам ролик получился кинематографическим, без кадров непосредственно геймплея.

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Зрители смогут увидеть, что местная планета находится под гнётом механизированных захватчиков из космоса (ARC). Именно они и станут главными врагами для игроков, выполняющих роль народного ополчения. Придётся выбираться в дерзкие вылазки в поисках ресурсов на руинах прошлого. В этом помогут различные гаджеты, а также окружение и законы физики — они дадут преимущество в поединках против бездушных машин.

Заодно стала известна прискорбная новость. В Embark Studios отказались от первоначальных планов и решили сделать ARC Raiders платной игрой. Она будет стоить 40 долларов и получать обновления после релиза — прямо как Helldivers 2.

Однако важным отличием ARC Raiders от других подобных игр стало то, что она не будет сугубо кооперативной (можно играть как в одиночку, так и в команде до трёх человек). Это extraction-шутер, в котором присутствуют элементы PvP. Первоначальная концепция игры отличалась от нынешнего видения, но была «не очень весёлой».

В рамках gamescom 2024 разработчики успели пообщаться с прессой. Они не стали делиться большим числом подробностей, но рассказали, что вещи из трейлера, вроде зиплайна, показаны не просто так. Также после релиза мир ARC Raiders будет расширяться за счёт новых областей, а уже знакомые регионы со временем изменятся.

С 24 по 27 октября в Steam состоится первое публичное тестирование ARC Raiders — уже сейчас можно запросить к нему доступ. Вероятно, тогда в сети и появятся кадры игрового процесса из актуальной версии игры.