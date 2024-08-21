Black Myth: Wukong не успели перевести на русский — авторы извинились прямо в игре

20 августа состоялся релиз китайского экшена Black Myth: Wukong. Игра получила текстовый перевод на русский язык, однако в некоторых местах локализация отсутствует. Например, геймеры могут наткнуться на описания, которые отображаются на английском языке.

Представители студии Game Science извинились за это перед русскоязычной аудиторией прямо в игре. Соответсвующее сообщение появляется прямо под непереведённым куском текста.

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Примите наши извинения, уважаемые игроки. Перевод этой истории осуществляется с величайшей тщательностью! Пожалуйста, проявите терпение ещё немного.

Когда авторы закончат полный перевод Black Myth: Wukong на русский язык неизвестно. Вероятно, это произойдёт вместе с выходом одного из следующих патчей.