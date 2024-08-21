Стало известно, когда Titan Quest 2 выйдет в раннем доступе

Издатель THQ Nordic и разработчики из Grimlore Games объявили, что ролевой экшен Titan Quest 2 выйдет в раннем доступе на PC в Steam уже этой зимой. На PlayStation 5 и Xbox Series появится уже финальная версия игры, которая не имеет даты релиза.

© Скриншот

Увы, дополнительными деталями разработчики не поделились. Со страницы в Steam известно, что Titan Quest 2 получит русский текстовый перевод, а также режим кооперативного прохождения и гибкую настройку персонажа. Также в этом месяце был показан геймплейный трейлер, в котором можно увидеть боевую систему.

Прямо сейчас сыграть в Titan Quest 2 могут посетители выставки gamescom 2024, куда THQ Nordic привезла множество своих игр. Возможно, игроки поделятся своими впечатлениями от грядущей новинки.

А пока можно лишь освежить память об уже известных деталях. Игроки получат доступ к разнообразному холодному оружию, смогут исследовать локации в стиле Древней Греции и даже сражаться с рыболюдьми.

Напомним, что вторую часть очень ожидаема поклонниками оригинальной Titan Quest. Ролевая игра вышла в 2006 году и заслужила положительные оценки. С тех пор игра получила улучшенное издание Titan Quest: Anniversary Edition, а в 2021 году вышло и четвёртое дополнение Eternal Embers, ставшее неожиданным сюрпризом.