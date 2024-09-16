Почему RGB-ноутбуки не стоят своих денег

Ноутбуки с RGB-подсветкой становятся все более популярными, особенно в сегменте игровых устройств. Razer, Asus, Gigabyte и другие популярные производители постепенно делают подсветку стандартом для игровых ноутбуков. Портал makeuseof.com рассказал, почему оно того не стоит.

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Мало практической пользы

RGB-подсветка в ноутбуках не приносит никакой практической пользы. Обычно огоньки используются только для эстетики, чтобы подчеркнуть дизайн устройства или выделить его на фоне конкурентов. На этом, пожалуй, все. MacBook не имеет «геймерской» подсветки, но совершенно ничего от этого не теряет.

Здесь можно возразить, что подсветка полезна для клавиатур, и да, она действительно помогает печатать тексты при плохом освещении. Другой разговор, что подсветка клавиатуры реализуется и без лишних «украшательств». Почти каждый ноутбук для работы, от продуктов Apple до многих других производителей, и так подсвечивает клавиатуру. Разница лишь в том, что у этой подсветки, чаще всего, нельзя менять цвет.

Чрезмерно крикливый дизайн

RGB-ноутбук кому-то может показаться привлекательным, но он также может быть слишком ярким, особенно если включены какие-либо динамические эффекты подсветки. Например, постоянные переливы клавиатуры разными цветами может невольно отвлекать от экрана, что снижает продуктивность и сбивает с толка.

Негативный эффект становится еще хуже, если подсветка установлена и в других секциях устройства. Например, на ASUS ROG Strix G16 подсветка есть и в клавиатуре, и в панели на передней части корпуса. Если они начнут мигать и переливаться одновременно, от подсветки запросто может заболеть голова.

К тому же, RGB может выглядеть непрофессионально в деловом окружении из-за своей крикливости. Да, если вы киберспортсмен то, возможно, никто и не обратит внимания, но в офисе к такому ноутбуку могут отнестись негативно.

Излишняя трата энергии

Помимо всего прочего, RGB-подсветка повышает энергопотребление ноутбука. Да, светодиоды, как правило, потребляют не так много энергии, но это не значит, что они не потребляют энергию вовсе. Подсветка так или иначе разряжает батарею быстрее. Даже сами производители иногда рекомендуют отключать RGB, чтобы продлить время автономной работы.

Завышенная цена

Наконец, подсветка неизбежно повышает цену продукта. Установка светодиодов стоит денег, и производителю как-то нужно окупить затраты. Причем порой наценка за RGB бывает довольно заметной. Просто мы редко думаем об этом из-за того, что бренды редко предоставляют покупателю выбор, брать устройство с подсветкой или без.