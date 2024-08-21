В этом году Goat Simulator о безумном козле получит ремастер

Авторы Goat Simulator анонсировали ремастер своего творения для PS5, Xbox Series и PC (Steam, EGS), который выйдет в этом году.

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Фанатам оригинала предлагают «вернуть 2014 год», когда всё «было проще», а игроки лишь хотели взять на себя роль козла в игре.

Для ремастера разработчики использовали свежие технологии, обновив графику и включив все дополнения, которые выпускали для оригинала (их было семь). Заодно в игре обновили текстуры, систему освещения, анимации, эффекты и так далее.

Пользователи в роли знаменитого животного снова будут сеять хаос на самых разных локациях, чтобы зарабатывать очки. Создатели симулятора переработали и «мутаторы», которые позволяют превращать козла в разных созданий вроде жирафа. Теперь вариации протагониста можно будет выбирать в специальном меню.

Напоследок авторы пошутили, что выпускают «ремастер, который никто не просил», в котором к тому же будут сохранены и баги оригинала. И разработчики иронично посоветовали игрокам потратить свои деньги на что-то более полезное — к примеру, купить настоящего козла.