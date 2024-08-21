В Overwatch 2 стартовал 12 сезон с новым героем и режимом

В Overwatch 2 стартовал 12 сезон «Новые горизонты», где пользователей ждёт разнообразный свежий контент.

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В частности, в игру добавили новую героиню Юнону, которая умеет восстанавливать здоровье союзников и стреляет во врагов торпедами и зарядами из бластера. Кроме того, она умеет подниматься в воздух.

Ещё в шутере теперь появился дополнительный один режим — «Битва», где нужно захватить пять разных точек на «зеркальном» поле сражений. Вместе с режимом в игру добавили два дополнительных поля боя — «Ханаока» и**«Трон Анубиса»**. Заодно авторы повысили вероятность появления нового режима, чтобы он чаще попадался игрокам.

Ещё фанатов ждут эпохальные облики для «Жнеца» и оружия Анны, свежий боевой пропуск, изменения «Мастерства героев» (курсы мастерства для Фарры и Зари) и сброс рейтингового режима.

Разработчики в очередной раз поправили баланс в игре и исправили ошибки — ознакомиться с полным списком изменений можно на странице обновления

В Steam игра, правда, продолжает удерживать «крайне отрицательный» рейтинг, причём релиз нового сезона никак не исправил ситуацию. На данный момент недавние обзоры шутера «В основном отрицательные».

Пользователи отмечают, что с каждым сезоном Overwatch 2 становится «только хуже» — к примеру, на запуске сезона фанаты столкнулись с вылетами, а некоторые игроки и вовсе не могли зайти в шутер.

В отзывах многие продолжают напоминать о проблемах игры с балансом, чрезмерно дорогих скинах и большом количестве багов, которые возникают после релиза каждого сезона.

Некоторые пользователи и вовсе советуют переключиться на другие игры жанра — вроде Marvel Rivals. Возможно, что отношение сообщества изменится в лучшую сторону, когда Overwatch 2 добавят в Game Pass — это произойдёт уже 17 сентября.