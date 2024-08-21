Хидео Кодзима продолжает делиться таинственными постерами Death Stranding 2

Геймдиректор Хидео Кодзима поделился очередным постером Death Stranding 2: On the Beach с загадочным силуэтом.

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В прошлые разы фанаты довольно быстро разгадали людей, чья личность была скрыта на постере, но в этом случае предположений у пользователей оказалось меньше. Вероятно, что речь вновь идёт об одном из актёров японской версии озвучки DS2.

Некоторые посчитали, что на постере скрывается Томокадзу Сугита, который озвучивал небольшую роль в первой Death Stranding и подарил голос Миллеру в серии Metal Gear.

Другие предположили, что речь идёт про режиссёра Мамору Осии («Призрак в доспехах») — на это намекает шапочка, которую часто носит автор. Вероятно, что он может озвучивать капитана корабля из сиквела, внешность которому подарил другой режиссёр — Джордж Миллер («Безумный Макс: Дорога ярости»).

Заодно в сети есть много шуток, что на постере изображён Сид из сериала «Молокососы».

Официально Хидео Кодзима не подтверждает догадки фанатов, но пользователи не сомневаются в своих версиях. Возможно, что подробности официально станут известны в рамках мероприятия Tokyo Game Show 2024, где могут показать новый трейлер игры.

Релиз самой Death Stranding 2 намечен на 2025 год для PS5.