Стала известна дата проведения церемонии The Game Awards 2024

Продюсер, журналист и ведущий Джефф Кили объявил дату проведения The Game Awards 2024. Церемония награждения лучших игр года состоится в ночь на 13 декабря в Лос-Анджелесе на площадке Peacock Theater. Точное время проведения станет известно позже.

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The Game Awards 2024 станет уже десятым, юбилейным ивентом Джеффа Кили. Ожидается, что именно на нём игроков будут ждать самые громкие анонсы года и первые показы уже представленных проектов. Например, анонсированную недавно новую «Мафию» полноценно покажут в декабре — скорее всего, именно на TGA 2024.

Кроме того, на The Game Awards 2024 будут награждать лучшие видеоигры уходящего года в различных номинациях. По традиции ожидаются и некоторые сюрпризы, если не случится крупных утечек.