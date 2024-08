Borderlands 4, новая Mafia и Молинье: что показали на открытии Gamescom

Ночью 20 августа состоялась церемония открытия выставки Gamescom — Opening Night Live, на которой состоялось немало интересных анонсов. Мы собрали самые интересные новости и трейлеры трансляции.

© Steam

Borderlands 4

Первым анонсом Opening Night Live, несмотря на оглушительный провал недавней экранизации, стала Borderlands 4. Gearbox не предоставила никаких деталей, кроме окна релиза: игра выйдет в 2025 году.

Dying Light: The Beast

Dying Light: The Beast — спин-офф известной зомби-франшизы, который расскажет о событиях между первой и второй частями серии. Протагонистом вновь станет герой оригинальной игры, а местом действия — новый регион мира Dying Light. При этом проект будет сравнительно небольшим: на прохождение понадобится примерно 20 часов.

King of Meat

Аркада от Amazon Games, заметно вдохновленная Fall Guys. Над King of Meat работают бывшие сотрудники студии Media Molecule, а геймплей будет состоять из прохождения полос препятствий, полных всяческих ловушек. Даты релиза пока нет.

Predecessor

Провал Paragon, которую безуспешно пытались возродить, не помешал Epic Games выпустить Predecessor — гибрид MOBA и hero shooter, построенный на тех же механиках. Игра бесплатна и уже доступна в Steam.

Dune Awakening

На Opening Night Live также впервые представили геймплей Dune Awakening: симулятора выживания по мотивам «Дюны» от авторов Conan Exiles. В ролике разработчики продемонстрировали бои, полеты на орнитоптере, строительство и масштабные сражения за пряность с участием песчаных червей. Игра выйдет в начале 2025 на ПК.

Reanimal

Tarsier Studios, создательница франшизы Little Nightmares, анонсировала свой новый проект — Reanimal. И он как две капли воды похож на Little Nightmares, которой авторы больше не занимаются, т.к. права на серию принадлежат Bandai Namco. В Reanimal игрокам также предстоит прятаться и убегать от гротескных монстров в мрачном, недружелюбном мире. Даты релиза пока нет.

Monster Hunter Wilds

Capcom наконец показала полноценный геймплейный трейлер Monster Hunter Wilds. Из интересного: новая лесная локация, паукообразный монстр и первый взгляд на лагерь в песчаном биоме. Помимо этого, в игру вернется система ИИ-союзников из Sunbreak. Даты релиза — по-прежнему 2025.

Monument Valley 3

UsTwo Games представила Monument Valley 3 — продолжение очаровательной серии инди-головоломок для мобильных платформ. Игра выглядит так же замечательно, как и предыдущие части, однако новинка будет доступна эксклюзивно подписчикам Netflix. Релиз намечен на 10 декабря.

Civilization VII

Firaxis привезла на презентацию премьерный трейлер Civilization VII. Хотя по ролику сложно делать какие-то выводы о механиках, разработчики также провели превью-сессию для журналистов. Если верить отзывам, новая «Цивилизация» подсмотрит несколько идей у Humankind. Релиз игры состоится 11 февраля 2025.

Herdling

Herdling — новый проект авторов Far: Lone Sails. Игроку предстоит стать пастухом, который перегоняет стадо больших, похожих на яков животных по мрачному, но живописному миру. Игра выйдет в 2025.

Masters of Albion

На Opening Night Live заглянул Питер Молинье с анонсом своей следующей игры — Masters of Albion. По словам разработчика, проект будет «божественной» стратегией в открытом мире, над которой работают создатели Fable и Dungeon Keeper. Хорошие новости для поклонников Black & White! Правда, даты релиза у проекта пока нет.

Indiana Jones and the Great Circle

Релиз «Индианы Джонса» от авторов дилогии Wolfenstein состоится 9 декабря 2024, причем игра появится в Game Pass в день релиза. А на презентацию разработчики привезли свежий трейлер, где об игре рассказал Трой Бейкер — актер озвучки, сыгравший Инди.

Mafia: The Old Country

Наконец, под занавес Opening Night Live студия Hangar 13 представила тизер Mafia: The Old Country — приквела серии Mafia. Информации об игре минимум, но мы сможем узнать больше в декабре (предположительно, на The Game Awards).