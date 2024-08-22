Российские геймеры потратили более 20 млрд рублей внутри игр в июле

В июле 2024 года российские геймеры потратили на внутриигровые покупки более 20 миллиардов рублей, пишут «Известия» со ссылкой на XYZ. Наиболее популярными внутриигровыми покупками были подписки, косметические предметы, новые персонажи, игровые преимущества и лутбоксы.

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Средняя транзакция составила от 500 до 1 000 рублей, при этом самые активные игроки тратили чуть более 2 500 рублей за покупку. Игровая индустрия в основном монетизируется по двум моделям: «разовые покупки» и более прибыльная модель free-to-play, когда доход генерируется за счет внутриигровых транзакций.

Для разработчиков модель free-to-play является более устойчивой, обеспечивая средства на Эксперты подчеркивают, что микротранзакции стали значительным источником дохода, иногда даже превышающим первоначальную стоимость самой игры.

В целом игровая индустрия в России выросла на 14% в первой половине 2024 года по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует об устойчивом росте сектора.