Превью Kingdom Come: Deliverance 2 похвалили игру за масштаб и аутентичность

Игровые СМИ опубликовали свои превью и геймплейные ролики Kingdom Come: Deliverance 2.

© Warhorse Studios

Журналисты провели за игрой около 4 часов, включая самое начало с осадой замка и один из сайд-квестов, который демонстрирует «открытый подход» к прохождению.

Ход и финал последнего меняются в зависимости от принимаемый нарративных решений и действий в игровом процессе. Именно открытый подход является главной особенностью побочных квестов в игре.

В целом рецензенты остались под приятным впечатлением от увиденного. Сиквел действительно позволяет окунуться в новое приключений без знаний оригинальной Kingdom Come: Deliverance.

Журналист IGN остался под большим впечатлением как раз от прохождения дополнительного задания. Похоже, что Kingdom Come: Deliverance 2 переняла одну из сильнейших сторон первой игры — дизайн-квестов. При этом сиквел, кажется, выходит в этом плане на совершенно иной уровень благодаря своему масштабу.

Автор превью подчёркивает, что первая часть демо не показала чего-то совершенно нового. Вторая же часть, «перемотав кампанию до 50-часовой отметки прохождения», впечатлила его Куттенбергом — средневековым мегаполисом, куда прибывает Индржих.

Автор превью VG247 отмечает, что Kingdom Come: Deliverance 2 очень похожа на первую часть, но при этом от неё по ощущениям не получаешь столько же фрустрации.

А ещё сиквел не стал жертвовать историческим реализмом, чтобы угодить большему количеству людей.

«Она [игра] лучше выглядит, лучше играется, в ней больше возможностей для времяпрепровождения», — VG247

В превью GamesRadar говорят о «значительно возросшем размахе игры» и об ожиданиях, связанных с тем, как Warhorse Studios сможет справиться с такой масштабной историей.

При этом Kingdom Come: Deliverance 2 всё ещё ощущается в какой-то степени «тяжёлой» — меню подаёт очень много информации, а бои ощущаются «неуклюжими».

Несмотря ни на что, Kingdom Come: Deliverance 2, похоже, удастся порадовать всех тех, кто давно хотел поиграть в глубокую RPG от первого лица.

Kingdom Come: Deliverance 2 выходит 11 февраля 2025 года на PC, PS5 и Xbox Series. Сегодня Warhorse Studios показала 20 с лишним минут геймплея грядущей ролевой новинки.