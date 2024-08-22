Шифр Hamster Kombat на 22 и 23 августа появился в сети

Разработчики Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 22 по 23 августа, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Так, для набора слова CLONE используется следующая комбинация:

C: «– . – .»;

L: «. – . .»;

O: «– – –»;

N: «– .»;

E: «.».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово будет изменено.

Hamster Kombat — вирусная игра в жанре кликер в Telegram, где пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики заявляют, что после листинга на бирже игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных сложностях с распределением токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на значительный заработок в игре.

Hamster Kombat имеет множество аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, таких как Blum, Catizen, Lost Dogs: The Way, TapSwap, X Empire и другие.