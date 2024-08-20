Genshin Impact выйдет на Xbox уже этой осенью

В июне инсайдер Джез Корден рассказал , что Microsoft старается заполучить популярную гачи-игру Genshin Impact на свою консоль. Судя по всему, компании удалось это осуществить.

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На сайте Xbox появилась страница тайтла — его уже можно предзаказать за $9.99. Релиз самой игры на консоль состоится 18 ноября 2024.

Отмечается, что для запуска Genshin Impact потребуется подписка Xbox Game Pass Ultimate или Xbox Game Pass Core.

Есть вероятность, что Zenless Zone Zero тоже выйдет на Xbox и Nintendo, так как это лишь временный эксклюзив для консолей Sony.