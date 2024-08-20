Path of Exile 2 выйдет в раннем доступе 15 ноября

Студия Grinding Gear Games раскрыла дату релиза Path of Exile 2 в рамках церемония открытия выставки gamescom — игра станет доступна в раннем доступе с 15 ноября 2024 года.

© Grinding Gear Games

Предварительная версия сиквела Path of Exile в духе игр серии DIablo будет доступна на ПК, а также на консолях последнего поколения — Xbox Series и PlayStation 5.

Ранее разработчики опубликовали Для запуска понадобится ПК с четырёхъядерным процессором и видеокартой не слабее NVIDIA GeForce GTX 960. Комфортная игра потребует восьмиядерный Intel или AMD с видеокартой уровня GeForce RTX 2060.

Grinding Gear Games обещают, что сиквел будет гораздо масштабнее оригинала во всём: от локаций до количества противников и уровней прокачки.