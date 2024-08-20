Инсайдер назвал дату релиза Civilization 7

Надёжный инсайдер billbil-kun неоднократно называл точную информацию о различных невышедших играх. В этот раз он высказался о Sid Meier’s Civilization VII — ожидаемой стратегии, трейлер которой продемонстрируют в рамках открытия выставки gamescom 2024 сегодня в 21:00 по МСК. По словам инсайдера, игра выйдет 11 февраля 2025 года.

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Также billbil-kun рассказал, что геймеров ждёт сразу два издания: стандартное и Deluxe. Однако их наполнение пока неизвестно и, вероятно, будет раскрыто только в момент старта предварительных заказов. К слову, на 11 февраля была перенесена ролевая Kingdom Come: Deliverance 2, чей новый трейлер также покажут в рамках открытия gamescom 2024.

Говоря о стратегии, сегодня Civilization 7 получит и демонстрацию игрового процесса. Ролик продлится около 20 минут и выйдет на официальном канале разработчиков в 23:30 по МСК. Опробовать стратегию самостоятельно смогут посетители gamescom 2024, поэтому в скором времени в сети должны появиться впечатления игроков.

Civilization 7 должна выйти на PC, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Хорошей новостью стало то, что игрокам на PC не потребуется скачивание лаунчера 2K Games.