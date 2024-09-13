Советы по прохождению Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong, возможно, не такая сложная, как игры FromSoftware, но это не значит, что новичку негде будет запутаться. Портал PC Gamer поделился полезными советами по прохождению новинки без спойлеров.

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Набирайте очки комбо и используйте их для урона

Хотя в Black Myth: Wukong есть целый арсенал различных стоек и атак, фундаментальная боевая механика всегда одна. Нужно набирать очки комбо, постепенно заполняя счетчик в правой нижней части интерфейса с помощью идеальных уклонений, легких атак и заряженных тяжелых атак. После этого очки можно потратить на мощный удар, и его стоит недооценивать.

Медитируйте (или убивайте больше противников)

По мере исследования каждой главы вы время от времени будете находить подушки, на которых можно помедитировать. Каждая медитация дает протагонисту очки, которые можно потратить на способности, так что подушки нельзя игнорировать. Если вы не можете пройти какого-то босса, есть смысл отвлечься на фарм опыта, чтобы открыть мощные навыки и бонусы к характеристикам.

Разбивайте горшки, продавайте золото и поедайте огоньки

Крафтинг и покупка предметов в Black Myth: Wukong бывает дорогим удовольствием. Победа над врагами награждает валютой, но ее также можно добыть в разбитых горшках и получить за продажу фрагментов золота. А самый прибыльный вариант — это поиск блуждающих огоньков. Они дают больше всего валюты и параллельно восполняют целебную флягу.

Принимайте лекарства

Механика создания лекарств открывается только во второй главе, но после этой отметки она пригодится на протяжении всей игры. Лекарства — лучший способ справиться с противниками, которые накладывают негативные эффекты, вроде огня, яда или молнии. Они также позволяют разжиться полезными бонусами перед битвой с боссом. А божественные лекарства дают перманентные бонусы к здоровью, запасу маны и выносливости.

Настраивайте стиль игры под себя за счет дополнительных эффектов

На поверхности Black Myth: Wukong кажется довольно простой в плане персонализации и прокачки, но по мере открытия нового оружия, комплектов брони, духов и способностей, простор для тактики становится шире. Оружие имеет уникальные свойства, броня — бонусы по числу надетых предметов, и даже духи дают пассивные эффекты. Не говоря уже об аксессуарах и бонусе целебной фляжки. Каждый элемент снаряжения можно подобрать так, чтобы он помогал вашему стилю игры.

Противники могут ранить друг друга

Не самая стандартная механика для soulslike, но полезная в определенных обстоятельствах. Например, вражеские лучники могут попадать по союзникам, если они встанут на пути стрел: вы можете прикрываться противниками. А некоторые боссы, призывающие миньонов, могут сами же убивать своих прислужников, если те попадутся под руку.