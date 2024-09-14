Black Myth: Wukong на ПК: лучшие настройки графики для 60 fps

Black Myth: Wukong — пожалуй, первая игра, действительно демонстрирующая возможности Unreal Engine 5: от виртуальной геометрии Nanite до системы трассировки лучей Lumen. Портал PC Gamer рассказал, какие настройки графики подойдут владельцам видеокарт Arc, Radeon и GeForce.

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Лучшие настройки для Arc

Несмотря на поддержку Intel XeSS, лучше использовать масштабирование через FSR. По факту, обе технологии работают одинаково хорошо, но последняя позволяет дополнительно включить генерацию кадров, что повышает производительность.

В разрешении 1080р параметры графики можно выставить на «высокие», но стоит снизить тени и визуальные эффекты до «средних», глобальное освещение — до «низких». FSR на 75%. Не забудьте включить генерацию кадров.

GPU от Intel, как и в случае с многими другими играми, не раскрывают свой потенциал полностью. По крайней мере, до выхода свежих драйверов, которые помогут избавиться от микрофризов и перепадов производительности. Они встречаются буквально на любом железе, но Intel Arc страдает от них больше прочих.

Лучшие настройки для Radeon

RX 5700 XT и RX 6750 XT с трудом выдают стабильные 60 fps при 66% FSR в разрешении 1440р, но снижение качества теней и визуальных эффектов до «среднего» значительно улучшает производительность. Карта на RDNA 2 не может перешагнуть порог в 60 fps, однако генерация кадров полностью решает проблему.

RX 7800 XT лучше подходит для «очень высоких» настроек в 1440р / 66% FSR, но, опять же, стабильной частоты кадров удалось достичь, только снизив тени, визуальные эффекты и глобальное освещение. И хотя генерация кадров помогает, алгоритм не идеально рендерит волосы и листву. В то же время, разработчики еще в предрелизной версии игры отметили, что FSR пока работает не идеально. Есть шанс, что ситуация станет лучше.

Лучшие настройки для GeForce

Учитывая, как активно Nvidia продвигала игру перед релизом, вряд ли кто-то удивится, что она лучше всего работает на видеокартах семейства RTX. Они открывают не только более высокие настройки качества, но и страдают от меньшего количества ошибок, особенно при использовании проприетарной технологии генерации кадров.

Тем не менее, параметры графики все равно надо оптимизировать. Как и в случае других производителей, самые ресурсоемкие настройки — это тени, визуальные эффекты и глобальное освещение. Их желательно снизить, чтобы поддерживать производительность на приемлемом уровне.

Так, RTX 3060 Ti и RTX 4070 в 1440р на «очень высоких» настройках графики и 75% DLSS не выдают стабильные 60 fps. Однако на RTX 3060 Ti снижение самых требовательных параметров до среднего и DLSS до 50% помогло повысить минимальный 1% fps с 29 до 55 кадров. Не идеально, но достаточно близко.

А для тех, кто хочет получить стабильную частоту кадров в 4К, плохие новости. На максимальных настройках графики RTX 4090 выдает в среднем 90 fps, даже с 50% DLSS и генерацией кадров.

Трассировка лучей в Black Myth: Wukong

Игра использует Lumen — систему трассировки лучей Unreal Engine 5. Она обеспечивает крайне точный, но крайне требовательный к железу алгоритм, так что раскрыть его потенциал на 100% смогут немногие видеокарты, даже при включенном масштабировании и генерации кадров. По факту, для этого нужны либо старшие видеокарты серии RTX 30, либо RTX 4070 и старшие GPU актуальной серии.

«Низкий» уровень трассировки лучей не стоит того, хотя отражения на воде будут выглядеть лучше. «Средний» — хороший промежуточный вариант, а «высокий» выглядит великолепно, особенно в лесистых локациях.