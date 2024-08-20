В Steam проходит фестиваль ритма со скидками на Hi-Fi Rush и многие другие игры

Valve проводит в Steam очередной фестиваль — в этот раз фестиваль ритм-игр. Он продлится до 26 августа 20:00 МСК.

© Скриншот

По традиции событие предлагает много выгодных скидок и различных демоверсий. На тематической странице фестиваля ритма можно найти подборку игр, чей геймплей строится вокруг попадания в такт.

В список предложений попали шутеры, рогалики, гонки и ещё многое другое. Конечно же, не обошлось без ритм-экшена Hi-Fi Rush, который продают по скидке 40%.

Напомним, что Hi-Fi Rush недавно получила ещё один шанс на светлое будущее, но уже под крылом издателя PUBG и The Callisto Protocol.