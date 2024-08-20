Новая китайская игра про царя обезьян за пару часов побила рекорд в Steam

Релиз Black Myth: Wukong состоялся 20 августа в 05:00 по московскому времени. Уже на третий час с выхода в игре одновременно находилось более 1,44 млн человек, следует из данных SteamDB.

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Это рекорд для Valve — игра от китайской студии Game Science показала самый успешный запуск на платформе среди одиночных тайтлов за всю историю. До нее на протяжении почти четырех лет рекорд удерживала Cyberpunk 2077, пиковый онлайн которой в день выхода превысил 1,05 млн человек.

Black Myth: Wukong достигла такого результата благодаря интересу от аудитории из Азии. Экшен-адвенчура основана на классическом китайском романе «Путешествие на Запад» — ее сюжет рассказывает о царе обезьян, который отправился в странствие, полное испытаний и чудес.

Игра также заняла четвертое место по онлайну за все время в Steam. Выше нее в чарте находятся лишь онлайн-тайтлы вроде Dota 2, Counter-Strike 2 и PUBG: Battlegrounds.

На момент публикации новости у Black Myth: Wukong всего было чуть больше 13,8 тыс. отзывов в магазине Valve — 92% из них положительные. К числу минусов геймеры отнесли плохую оптимизацию, а именно низкую производительность даже на мощных компьютерах и вылеты в начальной сцене.