Онлайн Alien: Isolation в Steam поднялся в несколько раз на фоне слухов о сиквеле

Хоррор Alien: Isolation вышел в 2014 году и запомнился многим игрокам из-за проработанного искусственного интеллекта Чужого — кровожадный пришелец неустанно преследовал главную героиню и адаптировался к поведению игрока. Теперь же игра получила новую порцию внимания, что демонстрирует онлайн в Steam.

© Скриншот

За последние 24 часа в Alien: Isolation на пике играло 1839 человек одновременно. Это серьёзный результат для игры десятилетней давности, которая за последние три года собирала не более шести сотен одновременных игроков. Также стоит отметить недавние «очень положительные» обзоры, в которых хвалят атмосферу и поведение Чужого.

Онлайн рос постепенно примерно с 13 августа. На то есть несколько причин. Во-первых, в сети появился слух о разработке ремастера и даже второй части, которую якобы должны анонсировать на фоне премьеры ужастика «Чужой: Ромул». А ещё Alien: Isolation ушла на скидки в Steam — полное издание со всеми дополнения можно купить на 80% дешевле.

К слову, «Чужой: Ромул» не смог обогнать только «Прометея» по стартовым сборам среди фильмов франшизы. Авторы позаботились и о том, чтобы оставить пасхалку для поклонников Alien: Isolation.