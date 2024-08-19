Наир Тикнизян объяснил спад в своей игре

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян объяснил, с чем связан спад его игровой формы. Одной из главных причин он назвал травму, восстановление после которой заняло немало времени. Также Тикнизян отметил конкуренцию в составе железнодорожников, но подчеркнул, что в команде здоровая атмосфера.

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