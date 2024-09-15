5 новых игр в Steam, которые вы могли пропустить

В Steam ежедневно выходят дюжины игр, и уследить за всеми релизами в поисках скрытых алмазов почти невозможно. Именно поэтому портал PC Gamer составил подборку из пяти стоящих игр, которые вы наверняка пропустили.

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Oddada

Oddada — игра о создании музыки. А точнее, о творческой части этого сложного процесса, который разработчики подают как креативную головоломку. Каждый уровень-миниатюра собирается по-своему, и каждый предлагает собственное звучание. Oddada позволяет создавать целые цифровые альбомы, после чего экспортировать их прямо из игры в формат музыкальных файлов.

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The Crimson Diamond

Point-and-click приключение, стилизованное под игры эпохи EGA, причем не только визуально, но и в плане механик. The Crimson Diamond рассказывает детективную историю «детективе поневоле», которая прибывает в провинциальный канадский городок в поисках гигантского алмаза. Проект так хорошо играет на ностальгии, что даже получил одобрение Роберты Уильямс — соосновательницы Sierra Entertainment, работавшей над King’s Quest.

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Arco

Тактическая RPG в антураже сверхъестественного вестерна. Arco рассказывает привычную историю о Диком Западе, но добавляет в нее монстров и более вариативный (по меркам жанра) дизайн окружения. К тому же, боевая система выглядит необычно: ходы протекают одновременно, и авторы отказались от разлинованных арен в пользу гибких линий.

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Intravenous II

Intravenous II со стороны может показаться похожей на Hotline Miami, но в реальности это совсем другая игра. Можно даже сказать, прямо противоположная: медленный тактический шутер с большим акцентом на скрытность. Проект предлагает тонны оружия и гаджетов, множество опций для выбора собственного стиля игры и разветвленный сюжет.

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Feed the Deep

Подводный roguelite о дайвере, который исследует затопленные лабиринты в поисках ценных ресурсов и сокровищ. Чтобы поддерживать парящие города человечества в воздухе, протагонист должен кормить таинственное существо, живущее на морском дне. Feed the Deep вдохновлена Spelunky и Dome Keeper, а разработана создателем Jetpack Joyride. Он, как никто другой, знает, что из приятной механики перемещения можно сделать отличную игру.