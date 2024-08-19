Всплыли возможные сюжетные детали неанонсированной игры Ubisoft

Портал MP1ST поделился некоторыми подробностями неанонсированной игры Ubisoft под кодовым названием Iridium.

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Итак, синопсис. Сюжет перенесёт игроков в руины города под названием Хайпоинт. В прошлом он был вершиной человеческой цивилизации, но затем произошла ужасная война, и теперь Хайпоинт напоминает что-то среднее между тюрьмой и неудачным научным экспериментом.

Высокая радиация привела к тому, что человечество стало переносить разумы люди в механические оболочки — только так возможно исследовать эти враждебный территории.

За порядком в это мире пытается уследить местное Управление, а тем временем незаконные группировки сражаются друг с другом за выживание в пустошах.

Одним из ключевых героев упоминается Уиттакер — человек с тёмным прошлым, который всегда готов взяться за самую сомнительную и опасную работу. Он обменивает свою человечность на механическую оболочку и отправляется в главное путешествие своей жизни, чтобы добрать до центра Хайпоинта и узнать его секреты. На пути ему помогут «скрытность, хитрость и разнообразные транспортные средства и системы оружия».

Ещё один персонаж Iridium — Октавия, «сотрудница низшего звена в инфраструктурном отделе Управления зоны сдерживания событий, которая отвечает за строительство и обслуживание обширной сети зданий и устройств внутри ECA». Героине около 25 лет, а на её роль искатели конкретно чёрную актрису.

Родители Октавии были уважаемыми учёными в Хайпоинте, ещё до войны. Во время «События» Октавия и её отец сбежали. Её мать, преданная последовательница самопровозглашённого лидера Хайпоинта Айзека Армитиджа, погибла при взрыве.

Октавию описывают как бунтарку, которая выросла в ECA и не любит, когда ей указывают, что можно делать, а что нельзя. Отец девушки долго боролся с депрессией и был одержим исследованиями, которые он проводил в свободное время. В итоге он потерял работу и обезумел. Поэтому Октавии пришлось рано повзрослеть и взять ответственность за оставшуюся семью. Она зарабатывает тем, что помогает Лунатикам (Sleepwalkers) нелегально проникать в Сеть (Grid).

Напомним, что всё это пока только слухи. Также есть потенциальная возможность, что проект могли отменить.