Создатель Call of Duty решил проблему гигантского размера своих игр

Студия Activision объявила о решении проблемы своих игр, которые занимают значительное количество места на диске ПК и консолей. На это обратило внимание издание The Verge.

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Создатели игровой серии Call of Duty заявили, что с 21 августа геймерам разрешат скачать бесплатную игру в жанре королевской битвы Warzone отдельно от других тайтлов. Таким образом пользователи смогут сэкономить место на диске своего устройства.

Ранее пользователи были вынуждены скачивать Warzone вместе с актуальной игрой серии Call of Duty. По словам журналистов, в этом случае набор игр занимал гигантское место на диске. Начиная с 21 августа геймеры смогут загрузить каждую из игр по отдельности.

Кроме того, с обновлением размер ранних игр Call of Duty также будет уменьшен. В компании заявили, что смогли добиться этого благодаря оптимизации файлов.

Релиз следующей номерной игры серии под названием Call of Duty: Black Ops 6 ожидается 26 октября, открытое бета-тестирование запланировано на 30 августа. Авторы The Verge напомнили, что ранее в Activision раскрыли размер игры — до оптимизации для установки ей требовалось больше 300 гигабайт свободного места на диске.

В середине августа студия GSC Game World показала геймплей будущей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. В ролике продемонстрировали новые и старые локации, оружие, монстров, аномалии и диалоги персонажей.