Шифр Hamster Kombat на 18 и 19 августа появился в сети

Разработчики игры Hamster Kombat обновили ежедневный секретный шифр. Разгаданное слово было опубликовано в Telegram-канале «300 Криптанцев».

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Игроки, успешно разгадавшие шифр с 18 по 19 августа, получат вознаграждение в размере 1 миллиона внутриигровой валюты HMSTR. Для ввода шифра используется азбука Морзе, а активация режима происходит через раздел «Ежедневный шифр» в главном меню игры.

Короткое нажатие соответствует точке, а длительное — тире. Для ввода слова KEYS используется следующая комбинация:

K: «– . –»;

E: «.»;

Y: «– . – –»;

S: «. . .».

Шифр будет действителен до 22:00 следующего дня, после чего секретное слово будет изменено.

Hamster Kombat — это популярная игра в жанре кликер в Telegram, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики заявляют, что после листинга на бирже игроки смогут обменять накопленные баллы на криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о возможных сложностях с распределением токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков в свою очередь советует не рассчитывать на возможность значительного заработка в игре.

Кроме Hamster Kombat в Telegram существуют и другие крипто-игры, такие как Blum и Catizen.