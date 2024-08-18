Стали известны все участники топ-турнира PGL Wallachia S2 по «Доте» с призовыми в $ 1 млн

Завершились региональные отборочные на международный чемпионат PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

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Всего в рамках октябрьского турнира сыграют 16 коллективов. 10 команд получили прямые приглашения от организаторов, а остальные участники определились по итогам региональных квалификаций.

Участники PGL Wallachia S2 по «Доте»:

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Team Spirit (Россия) — прямое приглашение;

Xtreme Gaming (Китай) — прямое приглашение;

HEROIC (Южная Америка) — прямое приглашение;

nouns (Северная Америка) — прямое приглашение;

G2.iG (Китай) — прямое приглашение;

Tundra Esports (Европа) — прямое приглашение;

Cloud9 (Европа) — прямое приглашение;

PSG Quest (Ближний Восток) — прямое приглашение;

AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

L1GA TEAM (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

Azure Ray (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Blacklist International (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Apex Genesis (США) — победитель квалификации в Северной Америке;

Team Waska (Перу) — победитель квалификации в Южной Америке.

Топ-турнир PGL Wallachia Season 2 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате в период с 4 по 13 октября в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.