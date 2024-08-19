Француз Clem занял первое место на Кубке мира по StarCraft II и заработал $ 400 тыс.

Завершился топ-турнир Esports World Cup 2024 по игре StarCraft II с призовым фондом $ 1 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

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Чемпионом соревнования стал 22-летний французский киберспортсмен Клемент Clem Деспланчес, представляющий Team Liquid. В гранд-финале француз, играя за расу «Терранов», разгромил своего оппонента-«Зерга» Йоону Serral Соталу из Финляндии со счётом 5:0.

За победу Клемент заработал $ 400 тыс. Кроме этого, он дополнительно получил $ 50 тыс. как самый ценный игрок ивента.

Итоги EWC 2024 по SC2:

Первое место: Clem (Франция) — $ 400 тыс.;

Второе место: Serral (Финляндия) — $ 150 тыс.;

3-4-е место: Dark (Южная Корея), herO (Южная Корея) — $ 80 тыс.;

Пятое место: Cure (Южная Корея) — $ 45 тыс.;

6-7-е место: Maru (Южная Корея), Reynor (Италия) — $ 30 тыс.;

8-11-е место: ByuN (Южная Корея), Classic (Южная Корея), GuMiho (Южная Корея), Solar (Южная Корея) — $ 20 тыс.;

12-18-е место: Astrea (США), Coffee (Китай), SHIN (Южная Корея), Oliveira (Китай), HeRoMaRinE (Германия), Spirit (Польша), ShoWTimE (Германия) — $ 15 тыс.

Чемпионат EWC 2024 по SC2 прошёл в LAN-формате в период с 14 по 18 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 18 киберспортсменов разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.