Комбо для Hamster Kombat на 18 и 19 августа появилось в сети

Разработчики популярной игры Hamster Kombat в Telegram выпустили новый набор бонусных карт, доступный с 18 по 19 августа. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Для активации комбо пользователи должны приобрести или улучшить три карты: Anti money loundering, Trading bots и Compliance officer, доступные в разделах Legal, Markets и PR&Team соответственно.

Игроки, собравшие комбо из этих карт, получат единовременную выплату в размере 5 миллионов внутриигровых монет HMSTR. Следующее комбо станет доступно через сутки, в 15:00 по московскому времени.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер в Telegram, в которой игроки зарабатывают очки, нажимая на хомяка, разгадывая шифры и собирая комбо-карты. Разработчики обещают возможность обмена накопленных баллов на криптовалюту после листинга на бирже. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает о сложности распределения токенов из-за большого числа игроков, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность крупного заработка в проекте.

Hamster Kombat имеет множество аналогов на рынке крипто-игр в Telegram, таких как Blum и Catizen.