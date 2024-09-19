Как часто стоит менять видеокарту на ПК?

Для многих геймеров решение о покупке новой видеокарты — тяжелый и довольно дорогой шаг. Поэтому идти на него стоит обдуманно, твердо поняв, что обновление будет оправдано. Портал makeuseof.com рассказал, когда именно стоит менять GPU разным категориям пользователей.

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№1. Каждые три или пять лет

Большинство экспертов рекомендуют обновлять GPU каждые три-пять лет. Подобное окно позволяет соблюсти баланс между актуальностью технологий и пользой от старой видеокарты. Если вы твердо нацелены на максимальную производительность, то три года — лимит. Так вы сможете поддерживать ПК близко к топовым сборкам и даже немного сэкономить, продав старую видеокарту. А если вы хотите получить максимальную пользу от уже потраченных денег, то срок можно растянуть и до пяти лет.

№2. Когда текущая видеокарта уже не справляется с играми

Лучший момент для замены видеокарты также зависит от ваших индивидуальных потребностей и производительности GPU. Если вы замечаете, что железка уже не справляется с играми или приложениями, которые вам нужны, то пора подумать об апгрейде — не важно, сколько лет прошло. Но перед этим стоит попробовать другие способы оптимизации: от программных до обновления других, менее дорогих компонентов ПК.

№3. После покупки нового процессора

CPU и GPU работают в тандеме, и если один из этих компонентов будет заметно мощнее другого, в системе возникнет боттлнек — она не сможет раскрыть свой потенциал на 100%. Это вдвойне важно в играх, где CPU отвечает за ИИ и логику, пока GPU рендерит графику. Если один из двух компонентов будет значительно более мощным, чем второй, игра не будет работать так гладко, как могла бы.

№4. При заметных признаках износа

GPU, как и любой другой компонент ПК, начнет проявлять признаки износа ближе к концу своего срока службы. Видеокарта начнет работать медленнее, шуметь громче, перегреваться, или и вовсе приводить к вылетам компьютера. Если ни один из методов диагностики не помог решить какие-то проблемы, то, вероятно, пришла пора задуматься об апгрейде.