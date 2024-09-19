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Как часто стоит менять видеокарту на ПК?

Для многих геймеров решение о покупке новой видеокарты — тяжелый и довольно дорогой шаг. Поэтому идти на него стоит обдуманно, твердо поняв, что обновление будет оправдано. Портал makeuseof.com рассказал, когда именно стоит менять GPU разным категориям пользователей.

Как часто стоит менять видеокарту на ПК?
© Unsplash

№1. Каждые три или пять лет

Большинство экспертов рекомендуют обновлять GPU каждые три-пять лет. Подобное окно позволяет соблюсти баланс между актуальностью технологий и пользой от старой видеокарты. Если вы твердо нацелены на максимальную производительность, то три года — лимит. Так вы сможете поддерживать ПК близко к топовым сборкам и даже немного сэкономить, продав старую видеокарту. А если вы хотите получить максимальную пользу от уже потраченных денег, то срок можно растянуть и до пяти лет.

№2. Когда текущая видеокарта уже не справляется с играми

Лучший момент для замены видеокарты также зависит от ваших индивидуальных потребностей и производительности GPU. Если вы замечаете, что железка уже не справляется с играми или приложениями, которые вам нужны, то пора подумать об апгрейде — не важно, сколько лет прошло. Но перед этим стоит попробовать другие способы оптимизации: от программных до обновления других, менее дорогих компонентов ПК.

№3. После покупки нового процессора

CPU и GPU работают в тандеме, и если один из этих компонентов будет заметно мощнее другого, в системе возникнет боттлнек — она не сможет раскрыть свой потенциал на 100%. Это вдвойне важно в играх, где CPU отвечает за ИИ и логику, пока GPU рендерит графику. Если один из двух компонентов будет значительно более мощным, чем второй, игра не будет работать так гладко, как могла бы.

№4. При заметных признаках износа

GPU, как и любой другой компонент ПК, начнет проявлять признаки износа ближе к концу своего срока службы. Видеокарта начнет работать медленнее, шуметь громче, перегреваться, или и вовсе приводить к вылетам компьютера. Если ни один из методов диагностики не помог решить какие-то проблемы, то, вероятно, пришла пора задуматься об апгрейде.

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