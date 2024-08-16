В свежем трейлере Star Wars Outlaws показали четыре планеты с разным климатом

В сети появился свежий трейлер Star Wars Outlaws. В этот раз в центре внимания оказались планеты, которые игрокам предстоит посетить в игре. Как ранее рассказывали разработчики, планеты находятся в одном открытом мире — между ними можно летать без экранов загрузки.

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В трейлере демонстрируют несколько планет. На экзотической Акиве можно заметить часто идущие дожди, густые заросли и небольшие поселения. Тошара в свою очередь больше напоминает степи с сильными ветрами, засохшими дорогами и небольшим количеством деревьев.

Планета Киджими холодная и неприветливая, на ней часто идёт снег, а сама главная героиня облачилась в тёплую куртку. Последней планетой в трейлере стал Татуин. Это пустынное место, где можно отыскать бескрайние песчаные просторы и глубокие каньоны.

Пользователи в целом оценили увиденное. Однако есть и те, кто посчитал, что планеты получились слишком однообразными и похожими на Землю. Некоторым игрокам не хватает чувства чего-то «инопланетного» и удивительного.

Напомним, что релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее композитор рассказал, какой именно подход использовал к музыке игры, а сами разработчики поделились историей создания бластера главной героини.