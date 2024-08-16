В новом сезоне Fortnite прибыл Доктор Дум

В Fortnite стартовал обещанный четвёртый сезон пятой главы игры. Он посвящён персонажам комиксов Marvel и носит название «Властитель Дум». Именно зловещий Доктор Дум (которого в киновселенной сыграет Роберт Дауни-младший) стал главным антагонистом сезона. Благодаря магии ящика Пандоры злодей захватил остров королевской битвы.

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На карте королевской битвы появились новые достопримечательности и враги. Игрокам удастся посетить замок Дума, мирную деревушку Думштадт и тюрьму Рафт для инопланетных угроз. Также по острову стали бродить прислужники злодея, которые в случае тяжелого ранения могут присоединиться к игрокам.

Игроки вместе с культовыми героями Marvel должны помешать Доктору Думу. В этом помогут как тематические облики, так и соответствующее снаряжение. Костюмы персонажей можно получить в боевом пропуске. Это будут Гвенпул, Воитель, Баномаха (банан в костюме Росомахи), Мистерио, Эмма Фрост и не только. За выполнение заданий пропуска также можно заработать экипировку Доктора Дума.

Персонажи появятся и на самом острове королевской битвы. Гвенпул поможет получить мифическую версию парных микро-ПП, а победа над Мистерио даст медальон скрытности, позволяющий ненадолго стать невидимым в положении сидя.

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Ознакомиться с полным списком новинок можно на сайте Fortnite. Позже в этом сезоне появится обновление «Перезарядка». Подробности о нём получится узнать в ближайшие месяцы.