Издательский директор Baldur's Gate 3 захотел увидеть новую игру автора Pillars of Eternity

Для многих Baldur’s Gate III стала настоящим эталоном ролевых игр, но в жанре есть ещё множество жемчужин и громких имён. Среди них — Джош Сойер, геймдиректор Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity. Как оказалось, издательский директор студии Larian хотел бы увидеть новую игру именитого разработчика.

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Майкл Даус рассказал: он хотел бы, чтобы Джош Сойер получил финансы на создание RPG своей мечты. Издательский директор не поскупился на похвалу, назвав геймдиректора Pillars of Eternity потрясающим дизайнером. Также Майкл отметил, что вместе с «потрясающим дизайном» получится найти и аудиторию, которая бы захотела пройти новую игру.

«Я бы хотел, чтобы у Джоша были ресурсы, необходимые для разработки RPG, которую он хочет создать. Он потрясающий дизайнер, а с невероятным дизайном приходит и аудитория. У него есть команда, которая может соединить всё воедино. Я хочу поиграть в эту игру», — поделился Даус.

Увы, сам Сойер считает, что его подход к играм не оценит основная аудитория RPG, особенно по романтической части. Именно из-за этого Джош не хочет создавать новую Pillars of Eternity, а ещё одной проблемой стало эмоциональное выгорание. Именно из-за этого Сойер не стал геймдиректором Avowed — новой ролевой игры Obsidian Entertainment, которую перенесли на 2025 год.

При этом Сойер не отказывается от возможности поработать над играми в будущем. Например, он назвал свои условия для возвращения к серии Fallout. А ещё разработчик рассказал, что хотел сделать New Vegas сложнее третьей части.