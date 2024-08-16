Epic Games признала, что эксклюзивные игры для EGS были провалом

Глава Epic Games Тим Суини в рамках выпуска мобильной версии Epic Games Store пообщался с прессой, где его спросили про будущее магазина для ПК и планах на дальнейший рост.

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Суини, к удивлению журналистов, открыто рассказал о том, что покупка эксклюзивных игр, за что Epic Games активно критиковали практически все, не принесла нужных плодов — редкие крупные эксклюзивы показали себя хорошо, но в целом программа оказалась провальной.

Куда эффективней оказалась программа по еженедельной раздаче бесплатных игр. Суини подчеркнул два важных момента. Во-первых, ему нравится платить напрямую разработчикам игр, а не корпоративным рекламным агентствам, вроде того же Google. Во-вторых, раздача бесплатных игр оказалась примерно в четыре раза дешевле, чем работа с таргетинговой рекламой.