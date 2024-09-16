Во что поиграть на Android и iOS

Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.

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Exploding Kittens 2

Продолжение абсурдной карточной игры про взрывающихся котиков, блеф и везение. Цифровая версия Exploding Kittens 2 оптимизирована для мобильных устройств. Помимо этого, сиквел позволяет экспериментировать с разными рецептами колод и настраивать аватарки игроков.

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Hidden Through Time 2: Discovery

Паззл в жанре «найди объект», где игроку предстоит совершить путешествие по викторианскому, нуарному и научно-фантастическому миру в поисках множества секретов. Милейшая рисовка и медитативный саундтрек помогают расслабиться, но, в то же время, создают интригу, ведь игрок может путешествовать между разными временными периодами.

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Ouros

Большинство людей вряд ли считают математику расслабляющей или успокаивающей, но Ouros твердо намерена изменить мнение публики. Игра предлагает создавать кривые линии в минималистических пространствах, чтобы из них получались интересные геометрические формы, подходящие определенным требованиям. Ouros содержит более 120 уникальных головоломок, которые не только успокоят нервы, но и бросят вызов творческому мышлению.

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Zoeti

На мобильных платформах также вышел порт Zoeti: карточной roguelike-RPG, частично завязанной на покерных механиках. Чтобы спасти королевство от вторжения монстров, игроку предстоит собирать комбинации карт, грамотно подбирать предметы под свой стиль игры и регулярно выручать местных жителей. Zoeti предлагает три режима игры, а также целый ростер персонажей и уровней сложности — для большей реиграбельности.