Во что поиграть на Android и iOS
Рынок мобильных игр не дремлет даже тогда, когда на рынке консольных или компьютерных проектов наступает сравнительное затишье. Портал pocketgamer.com подготовил подборку свежих игр для Android и iOS.
Exploding Kittens 2
Продолжение абсурдной карточной игры про взрывающихся котиков, блеф и везение. Цифровая версия Exploding Kittens 2 оптимизирована для мобильных устройств. Помимо этого, сиквел позволяет экспериментировать с разными рецептами колод и настраивать аватарки игроков.
Hidden Through Time 2: Discovery
Паззл в жанре «найди объект», где игроку предстоит совершить путешествие по викторианскому, нуарному и научно-фантастическому миру в поисках множества секретов. Милейшая рисовка и медитативный саундтрек помогают расслабиться, но, в то же время, создают интригу, ведь игрок может путешествовать между разными временными периодами.
Ouros
Большинство людей вряд ли считают математику расслабляющей или успокаивающей, но Ouros твердо намерена изменить мнение публики. Игра предлагает создавать кривые линии в минималистических пространствах, чтобы из них получались интересные геометрические формы, подходящие определенным требованиям. Ouros содержит более 120 уникальных головоломок, которые не только успокоят нервы, но и бросят вызов творческому мышлению.
Zoeti
На мобильных платформах также вышел порт Zoeti: карточной roguelike-RPG, частично завязанной на покерных механиках. Чтобы спасти королевство от вторжения монстров, игроку предстоит собирать комбинации карт, грамотно подбирать предметы под свой стиль игры и регулярно выручать местных жителей. Zoeti предлагает три режима игры, а также целый ростер персонажей и уровней сложности — для большей реиграбельности.