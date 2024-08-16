Неанонсированная игра Valve получила русский перевод

Тестирование новой игры Valve под названием Deadlock идёт полным ходом. На этой неделе пользователи обратили внимание, что неанонсированный шутер компании получил официальный русский перевод.

© Чемпионат.com

Разработчики полностью перевели главное меню, имена всех персонажей, их описания и названия способностей. Будет ли в игре предусмотрена русская озвучка, пока неизвестно. При этом официально Valve не анонсировала тайтл и нигде не упоминала о работе над ним.

Deadlock — это командный онлайн-шутер, в котором игроки будут сражаться персонажами с уникальными способностями и характеристиками (как в Valorant или Overwatch). Что касается сеттинга, то он сочетает фэнтези и стимпанк, причём внешний вид героев будет напоминать дизайн персонажей из Dota 2.

Дата выхода Deadlock пока не раскрывается.

Русифицированный интерфейс

© Valve

© Valve

© Valve